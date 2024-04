F1 | Danner: “Al momento Sainz sta rovinando i piani Ferrari”

L’ultima gara disputata all’Albert Park di Melbourne ha riportato la Ferrari a dettare legge in pista. La scuderia del Cavallino ha infatti ottenuto una grande doppietta firmata Carlos Sainz-Charles Leclerc, con lo spagnolo che come accaduto a settembre scorso in quel di Singapore ha interrotto la striscia di trionfi della Red Bull che nella terra dei canguri ha dovuto alzare bandiera bianca con Max Verstappen costretto al ritiro a causa di un problema ai freni.

Discutendo dell’ottimo inizio di stagione di Sainz, che senza il forfait di Jeddah e con un buon piazzamento proprio in Arabia Saudita avrebbe potuto ritrovarsi in testa al Mondiale piloti, Christian Danner ritiene che le prestazioni dello spagnolo stiano rovinando i piani della Ferrari che dal 2025 punterà su Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc.

I risultati di Sainz, come sottolineato da Danner, hanno messo in difficoltà Maranello che ha deciso anzitempo di comunicare la decisione di non rinnovare il contratto (in scadenza a fine 2024) all’ex alfiere della McLaren per fare posto al sette volte campione del mondo.

“Al momento Carlos Sainz sta rovinando tutto alla Ferrari – il pensiero di Danner, intervistato da Motorsport-magazin – Prima di tutto: ‘Avete ingaggiato il pilota sbagliato per il prossimo anno. Hamilton è dietro, io sto andando molto meglio'”.

Danner ha poi aggiunto: “In secondo luogo: ‘Se vuoi Hamilton, hai tenuto quello sbagliato perché sono più veloce'”.

Da parte dell’ex pilota non è mancato anche il suo personale punto di vista sull’ufficialità del passaggio di Hamilton in Ferrari dal 2025: “Vasseur avrebbe dovuto aspettare ancora un po’. Non ce n’era bisogno”.