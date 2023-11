F1 | Ferrari-Mercedes, ad Abu Dhabi una sfida punto su punto [VIDEO]

F1 Ferrari Mercedes – A sette giorni dall’ultima gara stagionale, in programma sul circuito di Yas Marina, Carlo Vanzini e Marc Genè hanno analizzato la splendida sfida che si prospetta tra Mercedes e Ferrari per il secondo posto nel Costruttori alle spalle della Red Bull.

Dopo l’ottimo week-end condotto da Charles Leclerc e Carlos Sainz a Las Vegas, la compagina capitanata da Frederic Vasseur sia presenterà ad Abu Dhabi con sole quattro lunghezze di ritardo dalla scuderia anglo-tedesca, aspetto che ovviamente arricchirà un week-end che sulla carta rischiava di offrire ben poco in termini di classifica.

Inoltre, non va sottovalutata da sfida tra McLaren e Aston Martin per il quarto posto nel Costruttori, dato che quest’ultima – dopo il tracollo della prima in Nevada – può riprendersi il piazzamento che ha occupato fino alla trasferta di Austin. Appuntamento tra una settimana a Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi, gran finale di questo mondiale 2023 di Formula 1.