Formula 1 | Haas, nulla da recriminarsi dopo il fine settimana di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas Haas – Tramite le colonne del sito ufficiale della squadra, Guenther Steiner ha analizzato il risultato raggiunto dalla Haas nell’ultimo Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, sottolineando come la squadra abbia fatto il massimo per garantirsi un piazzamento in zona punti in Nevada. La velocità della Williams sul dritto, però, ha bloccato la scalata di Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen verso la top dieci, soprattutto nella seconda metà della corsa, aspetto che ha privato la squadra di un’importante occasione per muovere la classifica del mondiale Costruttori.

“Entrambi i piloti hanno lottato duramente per ottenere il meglio dalla monoposto”, ha affermato il Team Principal della Haas. “Purtroppo siamo rimasti bloccati alle spalle delle Williams, le quali si sono rivelate molto veloci sul dritto. Una condizione che non ci ha permesso di sfruttare il passo della nostra vettura. Non siamo riusciti a passare e questo ci ha penalizzato. Alla fine della corsa è stato riscontrato un problema sulla vettura di Nico che l’ha costretto al ritiro, mentre Magnussen ha concluso al 13° posto. Non penso che abbiamo sbagliato qualcosa, semplicemente non è andata come volevamo”.