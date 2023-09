F1 | Ferrari, Leclerc soddisfatto nonostante la seconda fila

Terzo posto per Charles Leclerc nelle qualifiche del Gran Premio d’Italia. Il monegasco si è dovuto accontentare della seconda fila, avendo la peggio per pochi millesimi nel duello con il compagno di squadra Carlos Sainz (autore della pole position) e della Red Bull di Max Verstappen. Nonostante le difficoltà riscontrate per tutto il weekend di Monza, l’alfiere della Ferrari resta positivo in vista della gara di domani dove cercherà di ottenere un grande risultato davanti al pubblico amico.

“La mia sensazione è fantastica come i tifosi – ha dichiarato Leclerc al termine delle qualifiche – Sono un pochino deluso, perché ovviamente volevo partire dalla pole position, ma c’è Carlos al primo posto ed è grandioso per la Ferrari: ha fatto un lavoro incredibile per tutto il weekend. Io ho faticato di più nelle prove libere, in qualifica sono riuscito a mettere tutto insieme e sono contento. Purtroppo nel Q3 non ho avuto la scia, questo ci è costato almeno una posizione”.

Leclerc ha poi aggiunto: “Dobbiamo essere contenti, soprattutto da parte mia perché ho faticato tantissimo. Non sorrido spesso quando sono terzo, ma avere questo sostegno da parte del pubblico è incredibile. Domani proveremo a fare una doppietta”.