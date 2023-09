F1 | GP Italia, qualifiche: Sainz fa esplodere il pubblico ferrarista a Monza

F1 GP Italia risultati qualifiche – Straordinaria pole position di Carlos Sainz nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio d’Italia a Monza, 15° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di una Q3 entusiasmante e vissuta sul filo dei millesimi, l’iberico della Rossa – autore del miglior tempo nelle libere 2 e 3 – è riuscito a lasciarsi tutti alle spalle nella sessione ufficiale di quest’oggi, ottenendo un crono di 1’20″294, appena 13 millesimi più rapido della Red Bull di Max Verstappen, comunque la favorita per quello che riguarda la gara di domani. Sainz, veloce e competitivo fin dalle prime libere di ieri, è riuscito a mettere insieme un giro pulito – tra l’altro senza scia – garantendosi un piazzamento quanto mai importante per il Gran Premio, soprattutto sul piano della strategia.

Terza posizione per l’altra Ferrari di Charles Leclerc, lontano appena 67 millesimi dal crono ottenuto dal compagno di squadra, seguito da un ottimo George Russell e dalla Red Bull di Sergio Perez. Il messicano, veloce sul passo gara, non è riuscito a mettere insieme il giro “perfetto”, aspetto che lo costringerà ad inseguire fin dalla prima tornata di gara. Nella sesta piazzola si posizionerà Alexander Albon, assoluto protagonista di questo fine settimana al volante di una Williams finalmente in grado di giocarsi le posizioni di vertice della classifica, mentre a seguire troveranno posto Oscar Piastri, Lewis Hamilton e Lando Norris.

Chiuderà la graduatoria dei primi dieci l’Aston Martin di Fernando Alonso, fin qui autore di un fine settimana sulla difensiva. Da evidenziare la performance in qualifica di Liam Lawson: il neozelandese, 12° in griglia, ha accusato solo un decimo e mezzo dal tempo ottenuto da Yuki Tsunoda, mostrando una buona qualità al volante della AT03 nonostante i pochi chilometri a bordo della vettura. Indicazioni importanti che confermano quanto emerso già sette giorni fa a Zandvoort. Appuntamento alle 15.00 di domani, in diretta su Sky Sport F1 HD e TV8, per lo start di questa edizione del Gran Premio d’Italia a Monza.