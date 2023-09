F1 | Red Bull, Verstappen pronto alla battaglia in gara con le due Ferrari

Dopo la pole position ottenuta nella gara di casa di Zandvoort, Max Verstappen ha dovuto cedere il passo a Carlos Sainz che ha riportato la Ferrari davanti a tutti nelle qualifiche di Monza. L’olandese ha perso il confronto con lo spagnolo del Cavallino per soli tredici millesimi, ma nessun dramma: il due volte campione del mondo è proiettato alla gara di domani, dove con la sua Red Bull è il favorito d’obbligo visto il passo mostrato la domenica dalla RB19.

“È andata bene, abbiamo fatto dei miglioramenti rispetto a ieri e in qualifica si è visto in ogni sessione che eravamo molto vicini. Sono contento del secondo posto ottenuto quest’oggi – ha dichiarato Verstappen al termine delle qualifiche – Domani proveremo a vincere, normalmente in gara siamo veloci, però oggi godiamoci la giornata e poi ci concentreremo sulla gara”.