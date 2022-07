F1 | Ferrari, Leclerc: “Non cambierò il mio approccio”

Charles Leclerc arriva all’appuntamento ungherese, l’ultimo prima della consueta pausa estiva, desideroso di riscatto dopo il ritiro nel GP di Francia causato da un suo errore avvenuto mentre era in testa alla corsa.

Un’autentica mazzata per il monegasco che ha visto scappar via Max Verstappen nel Mondiale, con il campione del mondo in carica che ora può contare su ben 63 punti di vantaggio sul rivale in forza alla Ferrari.

Nonostante quanto avvenuto al Paul Ricard, Leclerc ha ammesso che non modificherà il proprio approccio alle gare e soprattutto il proprio stile di guida.

“No non cambio approccio, perché penso che sia quello che mi ha dato il vantaggio nella maggior parte delle gare disputate quest’anno in un modo che mi ha fatto sentire molto bene con la macchina – ha dichiarato Leclerc, intervistato da Sky Sports UK – All’inizio dell’anno non sapevo come gestirlo così bene su alcune piste, come a Miami dove ho faticato moltissimo in gara, ma nel complesso sentivo di migliorare sempre più. È sicuramente qualcosa che voglio mantenere, perché ci sono un sacco di vantaggi nell’averlo”.

Leclerc, completando la propria analisi, ha detto: “Alla fine sono un pilota e devo essere in grado di guidare un’auto un po’ più sovrasterzante, cosa che faccio, ma questa volta ho spinto un po’ troppo in quel giro e ne ho pagato il prezzo. Mi concentrerò al 100% su questa gara, cercherò di fare il meglio possibile. Penso che la migliore reazione possibile sia vincere questo fine settimana ed è esattamente quello che cercherò di fare”.

