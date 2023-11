GP Abu Dhabi | Mercedes, Hamilton soffre di aderenza e va fuori in Q2

Sabato disastroso per Lewis Hamilton, undicesimo nelle qualifiche di Abu Dhabi e quindi in sesta fila nella gara di domani, l’ultima di questo mondiale. Il pilota della Mercedes ha sofferto tantissimo tutti i difetti della W14, la quale sicuramente non lascerà un buon ricordo nelle menti del sette volte campione del mondo inglese. Il problema principale di oggi sembra riguardare la mancanza di aderenza, un qualcosa che però il suo compagno di squadra non ha sofferto nella giornata di oggi. La rimonta è sempre alla portata, ma il buon Lewis è sembrato molto sfiduciato in mixed zone.

“Qualche problema in particolare? Sì, la macchina – ha detto un rammaricato Hamilton a Sky. Abbiamo semplicemente sofferto con questa vettura, non c’è stato nulla di specifico. Non ho provato delle buone sensazioni, non avevo proprio aderenza in pista. Ho avuto anche problemi di set-up in questo weekend, ma dobbiamo capire quale sia la mia mancanza di prestazioni, anche perché George è riuscito ad ottenere il massimo dalla vettura con il quarto posto. Non so che tipo di gara potremo fare domani perché siamo piuttosto lontani dai primi, ma sarà comunque una giornata molto lunga quella di domani”.