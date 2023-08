F1 | Ferrari, Leclerc: il rinnovo non è una priorità al momento

Charles Leclerc e la Ferrari non considerano una priorità, almeno in questo preciso momento, discutere del rinnovo di contratto. Il monegasco, che attualmente è legato a Maranello almeno fino alla fine del 2024, ritiene che ad oggi ci siano altre priorità. Come quella di riportare al vertice la squadra del Cavallino.

La prima parte di campionato, andata in archivio con l’appuntamento di Spa a fine luglio, ha regalato pochissime gioie alla Ferrari che ha colto solamente tre piazzamenti a podio proprio con Leclerc. La SF-23, che non ha rispettato le premesse e gli obiettivi invernali, ha mostrato parecchie criticità che hanno inciso pesantemente sulle prestazioni e sui risultati della monoposto.

“Penso che non sia prioritario al momento: non per me, ma nemmeno per la squadra – ha dichiarato Leclerc, intervistato da Motorsport – Ci stiamo solamente concentrando su ciò che è veramente importante ora”.

Leclerc ha poi aggiunto: “Bisogna tornare competitivi il più velocemente possibile. Poi vedremo. Ma lo ribadisco ancora una volta, amo la Ferrari e mi sento come a casa”.