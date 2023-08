F1 | Power unit 2026, Marko: siamo passi avanti ad Audi e Ferrari

Mancano poco meno di due anni e mezzo all’ennesima svolta regolamentare della recente storia della Formula 1 che vedrà l’introduzione delle nuove power unit. Nuove norme che hanno prodotto l’ingresso di due marchi importanti come Ford e Audi che saranno rispettivamente al fianco di Red Bull e Sauber. Discutendo del sodalizio tra la scuderia di Milton Keynes e la casa americana, Helmut Marko ha sottolineato come sia già iniziato il lavoro in fabbrica con l’accensione del motore al banco prova e come sia in vantaggio rispetto alla concorrenza.

“Non credo che siamo indietro. Abbiamo gente proveniente da Ferrari , Mercedes, Renault e Cosworth per quel che riguarda il reparto motori – ha dichiarato Marko, intervistato da Motorsport-total.com – Abbiamo Ford come partner. Abbiamo persone di assoluta eccellenza quando si tratta di motori a combustione. E abbiamo due menti molto brillanti sul lato elettrico”.

Marko ha poi aggiunto: “Ad agosto è ancora in funzione un motore a combustione completo con MGU-K e batteria. Siamo passi avanti all’Audi, siamo passi avanti alla Ferrari e la Mercedes è quasi pronta”.