F1 | Fisichella: Schumacher e Alonso sono una spanna sopra gli altri

Chi meglio di Giancarlo Fisichella può esprimere un giudizio oggettivo su Michael Schumacher e Fernando Alonso. L’ex pilota romano, discutendo di due autentici fuoriclasse, ritiene che siano i piloti più forti con i quali abbia lottato in pista. Parlando approfonditamente di Alonso, con il quale ha anche condiviso il box con la Renault campione del mondo nel biennio 2005-06, ha sottolineato che il due volte iridato nonostante l’età continua a divertirsi in pista ottenendo tra l’altro ottimi risultati alla guida dell’Aston Martin.

“Michael Schumacher e Fernando Alonso sono una spanna sopra tutti. Fernando a quasi 42 anni vive una seconda giovinezza con l’Aston Martin: l’auto va benissimo, lui ci mette testa e voglia”, ha dichiarato Fisichella in una recente intervista al Corriere della Sera.

Da parte del pilota romano non è mancato un accenno anche ad altri campioni del mondo, Max Verstappen e Lewis Hamilton protagonisti di un’accesa rivalità nel 2021, sui quali si è espresso in questo modo: “Chi prenderei tra i due nel mio team ideale? Verstappen. È l’evoluzione della specie, Max ha qualcosa in più e dà l’impressione di guidare con una mano sola”.