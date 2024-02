Formula 1 | Ferrari SF-24, Leclerc e Sainz mostrano i caschi per la stagione 2024 [FOTO]

Formula 1 Ferrari SF-24 – In attesa della presentazione ufficiale fissata per le 12.00 (diretta su f1grandprix e sui canali social della Scuderia), Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno mostrato i caschi per la stagione 2024 di Formula 1. L’iberico, fedele al grigio nella calotta superiore, ha confermato il rosso e il giallo, colori non solo della bandiera spagnola, ma anche della nuova livrea con cui la Rossa gareggerà nel 2024. Poche modifiche invece per il monegasco, il quale ha confermato le colorazioni e lo schema già utilizzato nelle precedenti stagioni (due tonalità di rosso, uno più scuro e uno più chiaro – probabilmente riferito alla vettura – e la bandiera monegasca sulla calotta superiore).

Fresh new helmets for the 2024 season! 🔥​#SF24 pic.twitter.com/6qjLmOLGMW — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024

Sainz e Leclerc, obiettivo vertice

Dopo gli alti e i bassi degli ultimi due anni, dovuti ad uno sviluppo non sempre lineare nel corso della stagione, Sainz e Leclerc intendono finalmente giocarsela alla pari con Red Bull, Mercedes, McLaren e Aston Martin, squadre che con ogni probabilità cercheranno di dire la propria nel corso delle prossime due stagioni. Un obiettivo importante che passerà dal lavoro quotidiano, dalla bontà del progetto di base e dalle performance dei piloti, chiamati a commettere meno errori nei momenti clou della stagione che partirà il prossimo 2 e 3 marzo in Bahrain.