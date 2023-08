F1 | Sainz ottimista: vittoria entro la fine della stagione

Mancano nove gare prima della fine del Mondiale 2023 di Formula 1 e Carlos Sainz insiste sul fatto che il team possa ancora realisticamente puntare a una vittoria e che possa essere lui a salire sul gradino più alto del podio. Secondo il pilota della Ferrari, la Red Bull prima o poi commetterà un errore.

“Non credo che Max vincerà ogni fine settimana, so che voi lo vedete in un modo molto drastico e drammatico”, ha dichiarato lo spagnolo nel post gara di Zandvoort.

Sainz, che al momento è quinto in classifica Mondiale, ha parlato poi della sua mentalità e del fatto che affronta ogni Gran Premio, pensando di essere in lotta per posizioni importanti:

“Ovviamente so quali sono le mie possibilità ma c’è ancora una probabilità che la Ferrari possa vincere una gara in questa stagione e che io possa essere lì per vincerla. Penso che nessuno sia perfetto. Speriamo che ad un certo punto della stagione la Red Bull commetta un errore. Max sta guidando ad un livello molto alto. Ovviamente ha anche un po’ di margine per sbagliare qua e là e vincere comunque la gara. Ma non sta facendo grossi errori. Anche la Red Bull non sta commettendo errori e, fino a prova contraria, merita di avere il successo che sta avendo, noi cercheremo di migliorare il prima possibile. Ci stanno battendo e stanno dominando la F1 in modo equo. Anche negli anni più dominanti della Mercedes, della Red Bull, della Ferrari, c’era sempre una gara in cui sapevi di fare la differenza, o poteva succedere qualcosa. Affronto ogni fine settimana pensando che ho bisogno di essere lì per provarci. Questa è la mia mentalità. Questo è il mio obiettivo. Amo la Formula 1. Adoro andare a correre ogni fine settimana con la Ferrari. Mi piace avere l’opportunità di sviluppare anche la vettura di quest’anno, dare il feedback e vedere l’impatto che posso avere sulla vettura del prossimo anno. Questo è anche ciò per cui vive un pilota, e adoro questa sfida”.