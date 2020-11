F1 | Ferrari, Leclerc: “Auguro il meglio a Seb, mi ha fatto crescere come uomo e pilota”

Il prossimo mese sarà l’ultimo per Sebastian Vettel con la Ferrari. Dopo anni di amore e passione, il 2020 ci ha regalato un rapporto finito in malo modo, e il tedesco ne sta risentendo con prestazioni in pista non certo all’altezza della sua fama (in qualche occasione danneggiato da scelte scellerate del team, ndr). Charles Leclerc, ormai pilota di punta del Cavallino in Formula 1 ha speso parole al miele per il quattro volte campione del mondo, atteso il prossimo anno in Aston Martin per quella che sarà la sua nuova esperienza.

“Vorrei che la sua nuova avventura andasse bene per lui – ha ammesso Leclerc alla Bild. Grazie a Seb sono cresciuto sia come pilota che come persona. Sono rimasto molto colpito dal modo in cui lavora con la squadra, analizza i dati e fornisce feedback. E’ incredibilmente professionale, tutti lo rispettano. Anche se abbiamo avuto qualche problema in pista, come in Brasile lo scorso anno il rispetto tra noi non è mai mancato”.