F1 | Ferrari in linea con le previsioni nel fine settimana del Bahrain

F1 Ferrari – La Scuderia Ferrari ha aperto la stagione con il terzo posto di Carlos Sainz e il quarto di Charles Leclerc in un Gran Premio del Bahrain che ha visto la squadra massimizzare il risultato sulla base dei valori visti oggi in pista. Rispetto a un anno fa i distacchi dalla testa sono diminuiti e la SF-24 si è dimostrata una buona base di partenza su cui lavorare.

La gara della Ferrari in Bahrain

Al via Charles ha mantenuto la seconda posizione, mentre Carlos è scivolato quinto, superato da Sergio Perez. Subito però il monegasco ha iniziato ad accusare difficoltà in frenata che gli hanno reso complicato tenere il passo di Perez e George Russell, al punto che i due lo hanno presto scavalcato. Lo stesso ha fatto anche Carlos che nei giri successivi ha iniziato a beneficiare della sua ottimale gestione pneumatici, riuscendo a tenere il passo della Red Bull e della Mercedes. La squadra ha fermato Charles al giro 11, sperando di aiutarlo nella sua gara, mentre Sainz è andato avanti fino alla tornata 14.

Con le Hard lo spagnolo si è rivelato immediatamente molto veloce al punto di superare nuovamente il compagno di squadra al giro 18 e Russell al passaggio successivo, rimettendosi in caccia di Perez. Nel corso della gara Charles ha preso via via le misure ai suoi problemi in frenata, riuscendo a spingere al punto di raggiungere a propria volta Russell dopo aver effettuato il secondo pit stop per un nuovo set di gomme Hard. Il monegasco si è messo in scia alla Mercedes al giro 42 e ha iniziato a pressare l’inglese fino a costringerlo a un errore in curva 10 al passaggio 47. Quindi è riuscito a staccare il rivale portando a casa il quarto posto alle spalle di Carlos, che ha chiuso a meno di tre secondi da Perez. Per i suoi spettacolari sorpassi lo spagnolo è stato anche votato “Driver of the day” dal pubblico.

Leclerc e Sainz subito in pista a Jeddah

Il Mondiale di Formula 1 non si ferma: piloti e squadra si sposteranno immediatamente in Arabia Saudita dove sabato prossimo è in programma la seconda gara della stagione. Sul circuito della Jeddah Corniche la SF-24 sarà chiamata a confrontarsi con un tracciato completamente diverso, caratterizzato da muretti, lunghi rettilinei e curve da alta velocità.