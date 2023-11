F1 | Ferrari e la ghiotta occasione di rimonta gettata via in Brasile

F1 GP Brasile Ferrari – In una lunga chiacchierata concessa alle colonne di Sky De, Ralf Schumacher è tornato a parlare della sfida tra Mercedes e Ferrari per il secondo posto nel mondiale Costruttori, precisando come la trasferta in Brasile abbia messo in evidenza una scuderia anglo-tedesca ancora troppo “labile”, soprattutto sul piano della performance. Una condizione inattesa alla vigilia, viste le parole di speranza rilasciate più volte da Toto Wolff e dai piloti, ma che la Ferrari non è riuscita a sfruttare a causa del problema elettronico che ha costretto al ritiro – già prima del via – la Ferrari SF-23 di Charles Leclerc.

“La Mercedes è stata parecchio lenta in Brasile, Wolff ai microfoni della stampa è apparso quasi scioccato”, ha affermato il tedesco. “Avevano grandi speranze per la corsa di Interlagos, ma alla fine non è andata come speravano. Per questo temo che la Mercedes non sia ancora fuori dai guai per quello che riguarda la lotta per il secondo posto nel mondiale Costruttori. La loro debolezza si è rivelata una grande opportunità per la Ferrari, anche se loro non sono riusciti a sfruttarla come volevano”.