Formula 1 | AlphaTauri, info e curiosità sull’appuntamento di Las Vegas

Formula 1 GP Las Vegas AlphaTauri – Il 2023 segna il ritorno della Formula 1 nel circuito di Las Vegas, in Nevada, dopo un’assenza durata 40 anni. Questa volta a ospitare la gara è un circuito velocissimo, unico nel suo genere, lungo 6,12 chilometri e dalle velocità di punta di oltre 340 km/h. Il Gran Premio di Las Vegas incarna l’animo audace ed esuberante della città e promette grande spettacolo, dentro e fuori la pista.

La Formula 1 ha già corso a Las Vegas nei primi anni ’80 e l’evento era il Caesars Palace Grand Prix, proprio perché la pista era stata ricavata nell’enorme parcheggio dell’omonimo hotel-casinò. Si sono corse solo due edizioni che hanno ospitato il finale di stagione del 1981 e 1982, rispettivamente decisive per l’assegnazione dei titoli a Nelson Piquet e Keke Rosberg.

Il Gran Premio di Las Vegas si corre in notturna e le monoposto sfrecciano attraverso l’iconica Strip, in uno scenario mozzafiato fatto di luci e giochi d’acqua che creano uno spettacolo unico e suggestivo. Una grande festa con intrattenimento dentro e fuori la pista per celebrare in grande stile la Formula 1 negli States.

Il nuovo Las Vegas Street Circuit

La vivace vita notturna di Las Vegas tocca il suo apice proprio con il Gran Premio, che parte alle 22 di sabato sera, le prime ore della domenica mattino in Europa. Una novità per il circus che non correva una gara al sabato dal GP di Sudafrica 1985. Per chi non soffre di vertigini e vuole dominare l’intero circuito dall’alto, la High Roller è certamente una delle postazioni migliori da dove vedere la gara.

È la più grande ruota panoramica del mondo, raggiunge un’altezza di 170 metri ed è dotata di 28 cabine che possono ospitare fino a 40 persone ciascuna. Oltre a Las Vegas, nel 2023 la F1 corre anche sui circuiti di Miami e Austin. Tre appuntamenti negli States non si vedevano dal 1982. Solo l’Italia, oltre l’America, può vantare di aver ospitato tre eventi in una stagione (2020: Monza, Imola e Mugello).