Formula 1 | Ralf Schumacher difende l’operato di Vasseur in Ferrari

Formula 1 Ferrari Vasseur – Intercettato da Sky De, Ralf Schumacher non ha voluto puntare il dito contro la gestione che sta attuando Frederic Vasseur in Ferrari, precisando come al Manager francese serva tempo per strutturare al meglio la Scuderia che – obiettivi alla mano – dovrà battagliare per il titolo nel prossimo triennio.

Nonostante gli alti e i bassi di quest’anno, provocati dai problemi della SF-23, l’ex Alfa Romeo ha provato a dare una sterzata alle ambizioni della squadra, varando non solo un mercato aggressivo, ma anche uno sviluppo in netta controtendenza rispetto alla precedente gestione attuata da Mattia Binotto. Due note importanti che, stando quanto dichiarato dai vertici del Cavallino, dovrebbero garantire alla Rossa una competitività diversa nella stagione che partirà il prossimo febbraio con i classici test pre-season invernali.

“Fred sta facendo il massimo considerando da quanto tempo occupa la carica in Ferrari”, ha affermato il tedesco. “Non è in grado di trasformare l’intera azienda in soli sei o sette mesi. Serve tempo. Anche Michael, Ross Brawn e Jean Todt ci hanno messo qualche anno. Con la Ferrari bisogna avere pazienza”.