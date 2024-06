F1 | Ferrari delude in Spagna, Vasseur: “Contatto Sainz-Leclerc non ci ha penalizzati”

La Ferrari torna dalla Spagna con il quinto e sesto posto di Leclerc e Sainz. La gara di Barcellona non ha per nulla sorriso alla Scuderia di Maranello, la quale ne esce come quarta forza, alle spalle di McLaren, Red Bull e Mercedes. Le Frecce d’Argento, tutto sommato, erano sullo stesso ritmo delle SF-24, ma quello che ha fatto davvero la differenza è la prestazione in qualifica. E’ un qualcosa che bisogna migliorare assolutamente, specialmente in un quadro che vede quattro team, quindi otto vetture con prestazioni molto simili, e i dettagli fanno quindi la differenza. Poi vabbè, gli screzi tra i piloti sono gli ultimi dei problemi al momento, ma sarebbe meglio evitarli, ecco.

“Partivamo quinti e sesti e abbiamo concluso quinti e sesti: questo ci porta a concludere che dobbiamo fare un lavoro migliore in qualifica – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari. Serve uno step perché partire dietro ti costringe a rischiare troppo, anche a livello di strategia. Per quanto riguarda il contatto tra i nostri piloti è stato molto leggero e non credo ci sia costato alcunché. Ci è costato di più il tempo perso dopo i pit stop quando siamo finiti dietro alcune vetture più lente perdendo due o tre secondi. Con Carlos abbiamo marcato (George) Russell, ed è per questo che abbiamo fatto Medium-Hard fermandoci prima, mentre con Charles il piano prevedeva di estendere lo stint così da poter montare le Soft nel finale. Con valori così ravvicinati l’ordine di classifica può cambiare anche in base alla pista: ci sono quattro squadre in due decimi-due decimi e mezzo, per questo la settimana prossima in Austria, dove avremo anche la Sprint, mi aspetto uno scenario diverso e migliore”.