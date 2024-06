Ferrari | Leclerc accusa Sainz: “Non dovevamo lottare, gli ordini erano chiari e mi ha rotto l’ala”

Tensione in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Spagna. Charles Leclerc, quindi a fine gara non le manda a dire nei confronti di Carlos Sainz, suo compagno di squadra, reo di aver ignorato gli ordini di squadra posti nel briefing prima della corsa, e quindi danneggiato anche la domenica del monegasco con quel sorpasso nelle prime fasi dopo la partenza. Non è la prima volta che lo spagnolo fa un po’ di testa sua, e il vincitore di Monaco non ci sta, ribadendo davanti alle telecamere come questo comportamento non fosse necessario da parte del madrileno, il quale può avere tutte le ragioni del mondo, ma così facendo ha rischiato di danneggiare e non poco il lavoro della Ferrari.

“Non è stata una lotta necessaria – ha detto Leclerc in mixed zone. Non era la cosa giusta da fare in quel momento: sapevamo di dover salvare la gomma tutti e due, specialmente all’ultima curva, lo abbiamo detto nel briefing stamattina. Io l’ho fatto in quel frangente, Carlos no e mi ha sorpassato a fine rettilineo. E’ andata così ma non doveva prendere questo rischio e fare quella curva come se io non ci fossi. Abbiamo perso tempo, ho danneggiato l’ala, parleremo. E’ il suo Gran Premio di casa ed è in un momento particolare della sua carriera, voleva fare qualcosa di spettacolare ma non era il momento adatto, ci è costato anche una posizione, quindi non doveva succedere”.

“Dopodiché abbiamo fatto una buona gara, ma con i se e ma potevamo fare altro, anche con le strategie, ma quando sei dietro devi provare a fare qualcosa di diverso: il passo era buono e ho gestito bene la gomma nel primo stint. Dopo è facile dire che avremmo potuto fare meglio, ma il problema del weekend è che ci manca passo, dobbiamo capire perché”.