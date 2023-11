F1 | Ferrari chiude la stagione in crescendo

F1 GP Abu Dhabi Ferrari – La Scuderia Ferrari ha chiuso con il nono podio stagionale il suo 2023: a portarlo in dote è stato Charles Leclerc, il cui secondo posto oggi sul circuito di Yas Marina non è mai stato in discussione. Purtroppo Carlos Sainz ha vissuto una giornata negativa e così la scalata la secondo posto nel Mondiale Costruttori non è stata completata: appena tre i punti di distacco dai rivali della Mercedes. La seconda parte del campionato ha però visto una Ferrari in crescita che, di fatto, si è presa il ruolo di seconda forza in pista, come dimostrano i 215 punti conquistati dopo la pausa estiva, nonostante qualche zero di troppo, e il fatto di essere stato l’unico altro team in grado di conquistare una vittoria in un’annata dominata dalla Red Bull.

Gara lineare. Il Gran Premio di Abu Dhabi è stato privo di particolari emozioni. Charles ha provato ad attaccare Max Verstappen al via, quindi si è concentrato sulla gestione delle gomme e del vantaggio sugli inseguitori – inizialmente le due McLaren e poi la Mercedes di George Russell – sperando di poter cogliere delle occasioni nel corso dei 58 giri in programma. Il monegasco ha impostato una strategia a due soste – partendo con gomme Medium e montando due set di Hard – ed è sempre stato tra i più veloci in pista. Carlos invece, è scattato 16° con gomme Hard passando ad una strategia a due stop con un secondo stint molto lungo su un altro treno di pneumatici della mescola più dura, sperando di poter approfittare di una eventuale Safety Car, che non è tuttavia mai arrivata. Lo spagnolo ha cambiato le gomme a due giri dal termine montando un set di Soft, ma la squadra ha deciso di ritirare la sua vettura che è stata comunque classificata al 18° posto.

Finale. Negli ultimi giri Charles ha tentato di tutto per mettere in condizione Ferrari di arrivare seconda nel Mondiale Costruttori: il monegasco ha infatti lasciato passare la Red Bull di Sergio Perez, che aveva cinque secondi di penalità da scontare dopo la bandiera a scacchi, nella speranza di farlo finire tra sé e George Russell nell’ordine d’arrivo finale. La mossa non ha dato i frutti sperati e così Leclerc si è ritrovato secondo sul podio in compagnia di Verstappen e dello stesso Russell che ha così impedito alla Scuderia il completamento della rimonta ai danni della Mercedes.

Appendice. Il campionato 2023 si chiude qui, anche se i motori torneranno ad accendersi già martedì per la giornata di test post-stagionale. Per la Scuderia su una delle due macchine si alterneranno Carlos e Charles mentre sull’altra salirà nuovamente il reserve driver Robert Shwartzman. Al via della stagione 2024 mancano soltanto 97 giorni…