F1 | Williams, Albon e Sargeant fuori dalla zona punti ad Abu Dhabi

F1 GP Abu Dhabi Williams – 14° e 16° posizione per Alexander Albon e Logan Sargeant al termine dell’ultimo Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante l’ottimo passo espresso nelle libere, il thailandese ha pagato a caro prezzo la brutta qualifica di sabato, la quale non gli ha permesso di ambire ad un piazzamento all’interno della zona punti. Penalizzato dal sabato anche il pilota statunitense, veloce per tutto il week-end ma costretto a risalire dall’ultima posizione sulla griglia di partenza del GP allo Yas Marina Circuit.

“La gara in generale è andata bene, anche se la partenza non è stata la migliore della mia carriera”, ha affermato il thailandese della Williams. “Il ritmo, però, ci ha consentito di recuperare nel secondo e nel terzo stint. Sfortunatamente Yuki è stato troppo rapido e per questo non siamo riusciti a giocarcela con lui. Ad ogni modo, grazie al lavoro di tutta una stagione, ci siamo garantiti il settimo posto nel mondiale Costruttori. Alla squadra vanno le mie congratulazioni per quanto fatto durante l’anno. I progressi rispetto allo scorso campionato sono stati enormi e dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto. Sono soddisfatto anche della mia guida e in generale ritengo che sia stato il mio migliore anno in Formula 1. Guardando al 2024, la sfida davanti a noi è enorme, ma sono entusiasta di quello che verrà. Siamo pronti e carichi, vogliamo proseguire sulla strada tracciata quest’anno”.

Queste invece le parole di Sargeant: “Innanzitutto voglio complimentarmi con la squadra per il settimo posto nella classifica Costruttori. Tutti hanno svolto un lavoro incredibile e alla fine ritengo sia stato un traguardo assolutamente meritato. In merito alla gara, purtroppo non sono riuscito a guadagnare delle posizioni al via e questo non mi ha permesso di ottimizzare la strategia. Successivamente ci siamo focalizzati su Ricciardo e battagliare con lui è stato bello. Ho difeso la posizione per svariate tornate. Alla fine mi sono goduto i giri con gomme fresche e in generale ritengo che il passo sia stato positivo. Ovviamente il risultato è stato influenzato dalla qualifica di sabato, dove i track limits non mi hanno permesso di partire più avanti”.

“Durante la stagione ci sono stati momenti belli, ma anche molto brutti”, ha proseguito. “Ma tutto questo fa parte dell’esordio. Dall’estate in avanti ho trovato un ottimo slancio e ritengo che, gara dopo gara, sto cominciando a prendere le misure. Non mi sono mai arreso e non avrei potuto trascorrere stagione migliore con la squadra”.