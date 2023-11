F1 | Ferrari, Vasseur: potenziale enorme, bisogna migliorare

La gara di Abu Dhabi, disputata domenica scorsa allo Yas Marina Circuit, ha visto la Ferrari fallire il sorpasso alla Mercedes nella lotta al secondo posto nel Mondiale costruttori. La scuderia del Cavallino ha dunque chiuso in terza posizione una stagione molto difficile, apertasi con problematiche importanti legate all’affidabilità che hanno condizionato Charles Leclerc nei primi due appuntamenti disputati tra Bahrain e Arabia Saudita. Discutendo sull’andamento del campionato, il team principal della Ferrari Frederic Vasseur ha ammesso come la squadra abbia vissuto un altalenante 2023 ma al tempo stesso ritiene che il potenziale da estrarre per il futuro sia enorme.

“Abbiamo iniziato con il piede sbagliato in Bahrain (ritiro Leclerc. ndr) eravamo terzi e abbiamo anche ricevuto una penalità per la seconda gara – ha dichiarato Vasseur, citato da RacingNews365 – Per Charles è significato quasi 25 punti di penalità, più i punti che perdi nel confronto con gli altri. Ma non è solo questo. Ho fatto un paio di volte l’elenco nella mia testa della classifica senza problemi e nel complesso penso che ci siano alti e bassi durante tutta la stagione”.

Il francese, completando la propria disamina, ha poi aggiunto: “Sicuramente abbiamo rinunciato a più punti rispetto ai nostri diretti rivali, ma è un altro tema su cui lavorare per il prossimo anno ed essere più opportunisti ed efficienti. Odio correre con i “se”. Tutti possono gareggiare con il “se” e fare un lavoro migliore, e ciò significa che il “se” è completamente vietato in fabbrica. Non è cercare scuse, perché è colpa nostra. Non diciamo il contrario. Dobbiamo migliorare ed è chiaro come il potenziale sia enorme”.