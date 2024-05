F1 | Mercedes programma un nuovo test per Kimi Antonelli

Secondo quanto riportato dalla testata Auto Motor und Sport, Kimi Antonelli avrà un’altra chance di mettersi al volante della Mercedes W13. La prossima settimana infatti ci sarà un test privato sul circuito di Silverstone che vedrà anche la presenza di Mick Schumacher. Per il giovane bolognese sarà una grande opportunità di dimostrare il suo potenziale e di meritare il posto in Formula 1. Antonelli è nella lista dei probabili candidati a sostituire Lewis Hamilton il prossimo anno. Nonostante la sua giovane età e la sua inesperienza, la prodigiosa abilità del 17enne ha attirato l’attenzione di Toto Wolff. Metterlo direttamente contro Schumacher a parità di macchina e nella stessa stessa pista potrebbe essere vista come un’analisi più forte del pilota.

E forse come valutazione finale per farlo debuttare già in questa stagione al volante della Williams, in sostituzione di Logan Sargeant.