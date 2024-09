F1 | Ferrari, a Baku persa una ghiotta occasione per il mondiale Costruttori [VIDEO]

F1 GP Azerbaijan Ferrari – Nel classico approfondimento post-gara trasmesso su Sky Sport F1 HD, Carlo Vanzini ha cercato di analizzare il passo falso commesso dalla Ferrari ieri pomeriggio a Baku, sottolineando come la squadra abbia perso una ghiotta occasione di rimonta su Red Bull e McLaren nel mondiale Costruttori.

Nonostante un primo stint di gara praticamente perfetto, un giro di troppo in pista prima del pit stop, accompagnato da un rientro troppo lento per preservare le nuove gomme hard montate, ha permesso a Oscar Piastri di avvicinarsi a Charles Leclerc e di completare il sorpasso qualche tornata più tardi. Una condizione che, unita alla velocità sul dritto mostrata dalla MCL38, ha consentito all’australiano di ottenere la seconda affermazione della stagione. Un passaggio a vuoto che la Ferrari dovrà analizzare e capire in vista dei prossimi appuntamenti del mondiale.