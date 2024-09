F1 | Incidente Sainz-Perez, il punto di Capelli: “Incomprensione tra i due” [VIDEO]

F1 Perez Leclerc – Presente come talent a Paddock Live, Ivan Capelli ha parlato dell’incidente tra Sergio Perez e Carlos Sainz nell’ultimo Gran Premio dell’Azerbaijan, 17° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1.

Secondo l’ex pilota, tra l’alfiere della Ferrari e quello della Red Bull è nata una semplice incomprensione provocata non solo dalla posizione in pista, ma anche dal controluce proveniente dal sole. Una condizione complessa che, unita al momento, ha creato un patatrac non indifferente sia per la battaglia nel mondiale Costruttori (Red Bull e Ferrari hanno perso punti preziosi nel confronto con la McLaren) sia per il budget cap. Appuntamento tra una settimana a Marina Bay per il Gran Premio di Singapore.