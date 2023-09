F1 | Ferrari 2023, il punto debole principale riguarda l’aerodinamica

Continua il lavoro duro in casa Ferrari per dare ai suoi piloti una monoposto migliore l’anno prossimo. Già dai test in Bahrain di febbraio, era chiaro come la SF-23 avesse grossi problemi, o quantomeno lo era per i componenti della squadra, meno per gli appassionati, i quali si aspettavano una stagione ben diversa dalla Scuderia di Maranello. Da Barcellona in poi è stato fatto di tutto per riprendere quel poco di buono che evidentemente aveva questa monoposto, specialmente sul lato aerodinamico, vero punto debole, così da presentarsi al meglio possibile l’anno prossimo.

“Quest’anno è stato cruciale per noi – ha detto Enrico Cardile, capo telaio e aerodinamica della Ferrari. Ci siamo impegnati molto sulla SF-23 per capire da dove venissero i punti deboli e come fare un lavoro migliore. Abbiamo continuato a sviluppare la monoposto in galleria del vento sin dalla pausa estiva e porteremo alcuni aggiornamenti nelle prossime gare, ma adesso siamo completamente concentrati sulla macchina del 2024. Il nostro punto debole principale riguarda le caratteristiche aerodinamiche della vettura, quindi sin dai test in Bahrain, quando aera chiaro che non fossimo a un buon livello, tutta l’attenzione si è spostata sul miglioramento aero”.