F1 | Problemi Ferrari, Vasseur crede che possano risolversi in tempo per il 2024

La stagione della Ferrari è stata oltremodo disastrosa fino a questo momento. A Barcellona, i tecnici di Maranello hanno portato tanti pezzi nuovi così da ribaltare le sorti della vettura, la quale si è comportata complessivamente meglio nelle gare successive, ma per poter concorrere costantemente ad alti livelli è necessario ripartire da una base molto solida nel 2024. Il team principal Frederic Vasseur, nelle ultime uscite con i media ha spiegato come di settimana in settimana la situazione si stia evolvendo, e la speranza, oltre che l’obiettivo, è di aver risolto il tutto prima della prossima stagione.

“Quando vuoi migliorare, devi fare due step – ha detto il manager francese. Il primo è capire i punti deboli, il secondo è risolverli. Adesso abbiamo un quadro migliore dei veri problemi della monoposto e ci stiamo lavorando, cercando di migliorare prima della fine della stagione, ma non è facile e non è sicuro che possano essere risolti del tutto per il 2024″.