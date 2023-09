F1 | Verstappen sbaraglia la concorrenza nelle qualifiche di Suzuka, Piastri beffa Norris

F1 GP Giappone risultati qualifiche – Più veloce nelle libere, più veloce nella sessione di qualifica valida per il Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. A conferma dell’ottimo ritmo mostrato ieri, l’olandese è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempi, ottenendo la nona pole position della stagione, nonché la 29° della carriera.

Max, dopo aver migliorato il feeling con la vettura manche dopo manche, ha fermato il cronometro sull’1’28″877 (unico a scendere sotto il piede dell’1’29), circa sei decimi più rapido della McLaren di Oscar Piastri, bravo a beffare di pochi millesimi l’altra MCL60 di Lando Norris e la Ferrari di Charles Leclerc.

Da notare che il monegasco, autore di un guizzo nel tentativo finale della Q3, si è fermato a un solo decimo dal crono ottenuto dall’australiano della McLaren, dotato finalmente degli ultimi aggiornamenti tecnici studiati dalla factory di Woking. Un risultato di spessore che ha confermato i passi in avanti compiuti dalla Rossa anche in un circuito “front-limited” come quello nipponico, sulla carta sfavorevole alle caratteristiche della tanto chiacchierata SF-23.

Quinta piazza per un deludente Sergio Perez, mai in linea con i riscontri del compagno di squadra, seguito a ruota da Carlos Sainz, Lewis Hamilton e George Russell. Completano la graduatoria della top dieci Yuki Tsunoda e Fernando Alonso, entrato in una piccola spirale di crisi insieme all’Aston Martin, apparsa ben lontana dai diretti concorrenti per il Costruttori.

Da notare che la sessione, durante la Q1, è stata interrotta con una bandiera rossa per un incidente nel terzo settore di Logan Sargeant: lo statunitense della Williams ha perso il controllo in uscita dalla chicane del triangolo ed è finito contro la barriera esterna. Un inconveniente che costringerà i meccanici allo straordinario e che domani lo farà partire dall’ultima posizione.

Appuntamento a domani, ore 7.00 su Sky Sport F1 HD e NowTV, per il semaforo verde di questo Gran Premio del Giappone sul tracciato di Suzuka.