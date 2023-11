F1 | Rumors Red Bull-Alonso, lo spagnolo promette provvedimenti

Fernando Alonso ha smentito le voci che lo vorrebbero in Red Bull al posto di Sergio Perez nel 2024 o addirittura prossimo al ritiro. Lo spagnolo negli ultimi giorni era finito al centro del chiacchiericcio mediatico su un suo eventuale passaggio alla corte della scuderia di Milton Keynes formando un super coppia con il campione del mondo in carica Max Verstappen. Ma il due volte iridato ha preso le distanze da questi rumors, dichiarando inoltre che prenderà dei provvedimenti nei confronti di coloro che hanno lanciato questa notizia che ha fatto letteralmente il giro del mondo.

“Sono solo voci, normali voci nel paddock, di persone che stanno solo cercando di prenderle in giro e avere popolarità – ha detto Alonso, citato da Autosport, discutendo con i giornalisti presenti a Interlagos – Non mi piace questo gioco. Non mi diverto perché anche in questa stanza apprezzo che tutti voi siate giornalisti, professionisti, che siete in F1 da così tanti anni. Ti guadagni il rispetto, ed è così che dovrebbe essere. Tutte le voci che provengono da persone che non sono in questa stanza sono fatte per prendersi gioco e penso che non sia divertente quando si divertono con qualsiasi cosa”.

Lo spagnolo, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Naturalmente questo è quello che stanno facendo, ma mi assicurerò che ci siano delle conseguenze”.

Le ultime due gare, disputate ad Austin e Città del Messico, sono state da dimenticare per Alonso costretto in entrambe le occasioni al ritiro. Dalla seconda metà di stagione l’Aston Martin ha subito una regressione tecnica che ha portato gara dopo gara la AMR23 ad allontanarsi dalle posizioni di vertice. Con la mancanza di risultati, l’ultimo degna di nota è stato ottenuto dallo stesso Alonso a fine agosto a Zandvoort, la scuderia inglese perso il quarto posto nel Mondiale costruttori subendo il sorpasso della McLaren.