La Ferrari era nel destino di Robert Kubica. Il polacco infatti ha firmato recentemente un contratto con AF Corse che lo porterà ad essere alla guida della terza Hypercar Ferrari 499P, la numero 83, nella stagione 2024 del WEC. Robert, che ha avuto già modo di testare la vettura del Cavallino nei test della scorsa settimana ad Imola, ha ricordato come il suo passaggio nella squadra di Maranello era pressoché scontato nel 2012 dove avrebbe condiviso il box con l’amico Fernando Alonso.

Ma l’infortunio nel Rally d’Andora, avvenuto nel febbraio 2011, ha di fatto eliminato questa possibilità condizionando la carriera del polacco ritornato nel Circus solamente nel 2019 dapprima con Williams come pilota titolare e successivamente con Alfa Romeo in qualità di riserva.

“Non sto chiudendo la porta alla F1, ma sono realista al riguardo – ha dichiarato Kubica, intervistato da Sportowefakty – Avevo in mente di guidare una Ferrari. Vivo nel presente, non guardo quello che è successo. Forse questo mi aiuterà a non pentirmi di ciò che sarebbe potuto accadere. Perché in generale non c’è nulla di cui preoccuparsi”.

Concludendo il proprio pensiero ha detto: “In F1 hai due obiettivi: vincere il titolo oppure diventare pilota Ferrari. Non ce l’ho fatta, anche se ero vicino. Mancavano circa dodici mesi perché avevo firmato un contratto. L’auto può essere anche rosa, basta che sia veloce. Ma guidare una Ferrari è sempre qualcosa di speciale”.