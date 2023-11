F1 | Il consiglio di Barrichello: Perez molto veloce, ma rimanga calmo

Il 2023 non è stato un anno affatto semplice per Sergio Perez che ha dovuto fare i conti con il dominio mostrato in pista dal compagno di squadra Max Verstappen. Il messicano, che ha retto il passo dell’olandese nelle primissime gare della stagione, dove tra l’altro ha conquistato le sue uniche due vittorie dell’anno, si è perso strada facendo rendendosi protagonista di evidenti errori che lo hanno condizionato sia a livello sportivo che mentale.

Sulle difficoltà che ha riscontrato Perez, costretto a rivolgersi ad un mental coach per superare le difficoltà riscontrate lungo la stagione, ne ha discusso Rubens Barrichello. Il brasiliano, che in carriera ha condiviso il box della Ferrari con un campionissimo come Michael Schumacher, ha rivolto a Perez un consiglio: quello di mantenere la calma. Anche perché Checo si è ritrovato sul proprio cammino un cannibale come Verstappen che non lascia nulla al caso, rasentando la perfezione praticamente in ogni weekend di gara.

“Ho parlato con Checo e gli ho detto che principalmente è una questione di testa – ha detto Barrichello, citato da SoyMotor, in una recente intervista a Fox Sports Mexico – Ha fatto quello che ci aspettavamo da lui: ha vinto gare fenomenali. Deve avere il sostegno del paese, degli sponsor, dei suoi amici”.

Il brasiliano, completando il proprio pensiero su Perez, ha aggiunto: “Non è facile. Quando guidavo al fianco di Schumacher mi sono ritrovato a lottare contro uno dei migliori piloti della storia. E Max è qui per frantumare la storia. Per me Sergio è molto, molto veloce e, in un momento in cui chi parla molto, nel bene e nel male, deve avere la capacità di restare calmo”.