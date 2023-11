F1 | Red Bull, per Horner la crisi di Perez inizia a Miami

Il 2023 è stato un anno molto difficile per Sergio Perez. Il messicano infatti, dopo un grande inizio di stagione dove era riuscito a conquistare ben due vittorie tenendo testa al compagno di squadra Max Verstappen, si è perso strada facendo rendendosi protagonista di errori e di prestazioni non all’altezza che lo hanno sempre più allontanato dalla lotta con l’olandese. Discutendo del momento critico vissuto dal messicano, che per sua stessa ammissione ha dovuto rivolgersi ad un mental coach, il team principal della Red Bull Chris Horner ritiene che l’inizio della crisi di Perez sia avvenuto a Miami.

In quella gara Perez ha subito il ritorno di Verstappen che ha rimontato da metà schieramento fino a conquistare un’incredibile vittoria. Una corsa che avrebbe potuto rappresentare una svolta positiva per il messicano ed invece è coincisa con le criticità che si è portato dietro per mesi. Attualmente Perez è secondo nel Mondiale piloti, potendo contare su un vantaggio di 32 punti su Lewis Hamilton a due gare dalla conclusione del campionato.

“Ha iniziato l’anno molto bene, arrivando alla vittoria in ben due gare, ma dopo Miami è stata dura – ha dichiarato Horner, intervistato dal podcast Eff won with DRS – Si trovava in testa al campionato e aveva campo libero perché Verstappen non era tra i primi dieci, ma nonostante questo al 12° giro o giù di lì Max era davanti a lui e questo chiaramente ci ha posto delle domande”.

Horner, continuando a parlare dei suoi piloti, ha aggiunto: “Essere compagno di squadra di Max è il lavoro più difficile. Checo ha fatto un ottimo lavoro accanto a Max negli ultimi tre anni. Quando Max esce dai box il primissimo giro che compie è due secondi più veloce rispetto al resto del gruppo. Pensi: ‘Come fa?’. Il problema di Checo è che ha cercato di paragonarsi a Max, ma quello che deve fare è dimenticarsi di Max.

Il team principal della Red Bull, completando la propria analisi, ha detto: “Deve concentrarsi solamente su se stesso, cercando di migliorare. Come abbiamo visto ad inizio anno”.