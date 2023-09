F1 | Horner: Perez si riprenderà, può conservare il secondo posto nel Mondiale

Il Gran Premio del Giappone, disputato sul tracciato di Suzuka lo scorso weekend, è stato un appuntamento da dimenticare per Sergio Perez. Il messicano è stato infatti protagonista di vari errori che lo hanno poi costretto a riportare la macchina ai box, salvo successivamente rientrare in pista nel finale per scontare la penalità subita in precedenza. Sul momento difficile, e al tempo stesso delicato di Checo, che in una recente intervista ha ammesso di aver assunto un mental coach, si è soffermato Chris Horner.

Il team principal della Red Bull ritiene che il messicano possa chiudere positivamente questa stagione, riuscendo ad ottenere quei risultato che gli permettano – grazie anche alla competitività della RB19 – di conservare la seconda piazza nel Mondiale piloti. Con Verstappen oramai involato verso il terzo titolo in carriera, che dovrebbe arrivare in Qatar, il compito di Perez è quello di difendere la piazza d’onore che lo vede in vantaggio di 33 punti su Lewis Hamilton.

“È qualcosa che non abbiamo mai raggiunto. Non siamo mai arrivati ​​primi e secondi con nessuno dei nostri piloti nel campionato del mondo, sarebbe un grande risultato – ha dichiarato Horner, intervistato da Sky Sports – Perez ci è andato vicino l’anno scorso, sarebbe stato il suo miglior risultato di sempre, e ha la migliore macchina che abbia mai avuto per provare a raggiungere quel risultato”.

Horner ha poi aggiunto: “Il Giappone è stato frustrante e difficile per lui, ma si riprenderà. Sono sicuro che ci saranno ancora abbastanza gare, con i sei Gran Premi rimasti, per ottenere grandi risultati da qui alla fine della stagione”.