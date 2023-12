F1 | Red Bull, Horner si aspetta un Perez costante nel 2024

Quello vissuto dalla Red Bull è stato un anno dai due “volti”. Incredibilmente felice lato Max Verstappen, con l’olandese che ha letteralmente dominato la scena conquistando la bellezza di diciannove vittorie in ventidue appuntamenti, non certo soddisfacente per Sergio Perez a causa delle difficoltà che hanno caratterizzato il campionato del messicano.

Checo infatti, dopo un ottimo inizio, ha perso pian piano terreno dal compagno di squadra che a partire dalla gara di Miami ha preso il largo risultando inavvicinabile dalla concorrenza. Nonostante le criticità riscontrate Perez è riuscito a conservare il secondo posto nel Mondiale, permettendo così alla Red Bull di ottenere la prima doppietta iridata della propria storia nel Mondiale piloti, ma in vista del 2024 Chris Horner chiede continuità di risultati al proprio alfiere.

“Sappiamo tutti di cosa sia capace Checo – ha dichiarato Horner, intervistato da PlanetF1 – Penso che abbia solo bisogno di lavorare duro per essere costante. È difficile essere il compagno di squadra di Max. Varie volte si è ripreso quando era sotto pressione, subendo le critiche della stampa”.

Horner poi, completando il proprio pensiero, ha aggiunto: “Ha parlato in pista, e lo ha fatto nuovamente alla fine di quest’anno con alcune prestazioni molto importanti. Abbiamo bisogno che dia il massimo in 24 gare l’anno prossimo perché la concorrenza si avvicinerà. Abbiamo bisogno che entrambi i piloti siano molto vicini per fare del nostro meglio e per difendere entrambi i titoli”.