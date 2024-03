F1 | Newey sorpreso dalla performance della RB20 in Bahrain

Formula 1 Red Bull Newey – Intervistato dalla stampa britannica al termine della gara di sabato, Adrian Newey si è detto sorpreso della prestazione mostrata dalla RB20 nell’ultimo Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, precisando come lui e la squadra non si aspettassero un dominio così netto come quello messo in mostra da Max Verstappen.

Secondo Newey, la condotta di gara dell’olandese, unita al piazzamento in pole ottenuto il venerdì, ha permesso alla squadra di gestire al meglio il primo round della stagione, garantendosi non solo una performance di assoluto spessore, ma anche punti importanti per entrambe le graduatorie del campionato. Un inizio di rilievo che la compagine anglo-austriaca cercherà di confermare anche tra pochi giorni a Jeddah, teatro del prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Newey e le valutazioni sulla RB20 in Bahrain

“La prestazione della vettura in Bahrain è stata inaspettata. Non eravamo soddisfatti della vettura e del gap che avevamo durante le prove e ci aspettavamo qualcosa di diverso al sabato. Fortunatamente, alla fine, tutto è andato per il verso gusto. Dietro le prestazioni della macchina non ci sono solo i piloti, ma anche il team di ingegneri e tutti i ragazzi che lavorano in fabbrica, ovvero dietro le quinte. Abbiamo fatto uno sforzo enorme per arrivare pronti e preparati in Bahrain e la doppietta, alla fine, è stata la giusta ricompensa al lavoro svolto”.