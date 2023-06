F1 | Carlos Sainz: “La mia priorità è rinnovare con la Ferrari”

Carlos Sainz, quattro volte quinto al traguardo negli ultimi cinque GP, si sta confermando un passista che porta punti pesanti a casa. Lo spagnolo non ha certamente lo spunto velocistico del compagno Charles Leclerc, ma è indubbiamente un pilota assai consistente. Uno di quelli che alle squadre fa sempre comodo. Sainz però ha anche ambizioni di vittoria più che legittime, e non nasconde il suo desiderio di voler vincere con la Ferrari. Soprattutto, però, il pilota di Maranello desidera proseguire nel suo impegno con la Rossa oltre il 2024, anno nel quale scade l’attuale contratto.

Sainz spera di poter rinnovare entro questo inverno, restio all’ipotesi di disputare una stagione in scadenza di contratto, una situazione che ha già vissuto in Toro Rosso e in Renault e che non gli piace. Carlos ha anche parlato dei rumor sull’Audi nel futuro, bollandoli come voci messe in giro dai giornali. La volontà, piuttosto chiara, è quella di restare a lungo pilota del Cavallino.

“Non mentirò, non mi piace correre all’ultimo anno di contratto senza conoscere il mio futuro – le parole di Sainz ad Autosport –. Ho vissuto questa situazione in Toro Rosso e in Renault, e non è ideale come atleta e come pilota. Non la reputo una cosa giusta. Questo inverno rappresenta una deadline per capire il mio futuro. Il mio obiettivo, lo ripeto, è vincere con la Ferrari e quindi il Cavallino ha l’assoluta priorità. Se non rinnoverò il contratto allora dovrà iniziare a guardarmi intorno. Ma il mio obiettivo è continuare con la Rossa. La storia dell’Audi l’hanno messa in mezzo alcuni giornali in un periodo morto. Io non sto parlando con nessuno, non so cosa può accadere in futuro, non voglio dire che sia impossibile che correrò un giorno per Audi, ma ad oggi non sto parlando con nessun altro, soltanto con la Ferrari”.