F1 | GP Austria, Isola: “Al Red Bull Ring gli pneumatici non hanno tregua”

Questa settimana il circus della Formula 1 arriva in Austria, per la decima tappa della stagione 2023. Questo weekend ritorna la Sprint Race e quindi cambia il format con le qualifiche al venerdì pomeriggio e la gara con giri e punteggi ridotti al sabato pomeriggio. Per quanto riguarda le gomme, come per il Canada, anche per il Gran Premio d’Austria, Pirelli porterà le mescole più morbide della gamma, vale a dire: C3, C4 e C5.

“Il Red Bull Ring è un circuito dove i pneumatici non hanno tregua -ha commentato Mario Isola, Direttore Motorsport- le vetture percorrono le dieci curve del tracciato in un tempo leggermente superiore al minuto e i pochi rettilinei non permettono alle gomme di riposarsi. L’asfalto ha una micro e macro rugosità abbastanza alta, dovuta all’età del manto, e il grip è elevato in partenza. Trazione e frenata sono elementi chiave e particolare attenzione dovrà essere dedicata alla gestione del surriscaldamento dei pneumatici: i piloti che non dovessero riuscire a raffreddarli adeguatamente potrebbero infatti avere difficoltà nel difendersi dagli attacchi degli avversari, soprattutto nel primo e nell’ultimo settore. Un fattore importante sarà quindi anche la temperatura ambientale, con condizioni tradizionalmente piuttosto variabili. La gara dello scorso anno si è giocata sulle due soste con mescole Medium e Hard ma quest’anno, nel caso il degrado non sia eccessivamente elevato, la sosta unica potrebbe essere un’opzione valida”.

fonte: Pirelli