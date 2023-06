F1 | Budget cap – top team nel mirino della FIA: Ferrari, Mercedes, Aston Martin e anche Red Bull

Potrebbe nascere un nuovo terremoto in merito allo sforo del budget cap. Come sicuramente ricorderete, nel 2022 Red Bull e Aston Martin sono state trovate con le mani nella marmellata, e soprattutto la squadra campione del mondo ha ricevuto una penalità in merito a quanto tempo possa passare in galleria del vento nel 2023, oltre a una multa di 7 milioni. Niente di così grave dopotutto, ma la questione sembra non essere finita qui. Stando a quanto riportato prima da La Gazzetta dello Sport nei giorni scorsi e poi da altri organi di informazione, anche stranieri, in queste ultime ore, i top team sarebbero sotto la lente di ingrandimento in merito al budget cap del 2022, avendo presentato tutta la documentazione, come da regolamento, nel mese di marzo.

Ferrari, Red Bull, Mercedes e Aston Martin (e forse qualche altro team, vedi McLaren) avrebbero approfittato dei reparti esterni alla Formula 1 per trarre vantaggio proprio nella competizione del Circus, e stando alla direttiva TD45 sulle No F1 Activities, la quale dice che le squadre sono libere di gestire questi reparti, ma tutte le proprietà intellettuali derivanti da questi rami d’azienda, per essere utilizzate, devono rientrare nel tetto dei costi, quindi del budget cap. Per dire, la Red Bull è impegnata nel progetto America’s Cup, tra l’altro con lo stesso Adrian Newey, ecco, se qualcosa venisse utilizzato per la Formula 1 allora si deve contare nel budget cap, stessa cosa per quanto riguarda auto da strada, biciclette e quant’altro. Una faccenda che può far nascere delle polemiche, e qualcosa in merito l’aveva detta anche Otmar Szafnauer, team principal dell’Alpine a gennaio, quando disse che i top team erano in cerca di scappatoie per arginare il tetto dei costi. Potrebbe essere quindi una nuova estate di passione in merito così come nel 2022.