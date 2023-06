Formula 1 | Wolff: “La W15 avrà diverse modifiche fondamentali”

Formula 1 Mercedes W15 Wolff – Intervistato dai media inglesi prima di partire per l’Austria, teatro del prossimo Gran Premio di Formula 1, Toto Wolff ha parlato dello sviluppo che la Mercedes sta portando avanti in fabbrica sulla nuova W15, vettura che debutterà l’anno prossimo sempre tra le mani di George Russell e Lewis Hamilton, precisando come la compagine anglo-tedesca stia valutando diversi cambiamenti al design della vettura.

Dopo l’addio alla filosofia zero-pods e gli ottimi riscontri delle ultime gare, il team otto volte iridato ha scelto di seguire una strada differente per il futuro, adeguandosi all’impostazione varata lo scorso anno dalla Red Bull e questa stagione dall’Aston Martin. Una scelta forte che mira a regalare ai piloti una vettura – probabilmente con un cockpit più arretrato rispetto all’asse anteriore – in grado di battagliare stabilmente per le posizioni di vertice della graduatoria.

“Ogni fine settimana stiamo imparando qualcosa sulla vettura e per il prossimo anno abbiamo in serbo alcuni cambiamenti fondamentali al design della vettura”, ha affermato l’austriaco della Mercedes. “Ad oggi non abbiamo però costruito nulla, bensì stiamo effettuando delle simulazioni sulle possibilità che abbiamo sul nostro tavolo. Tutto ciò non si misura in denaro. Si tratta di capacità di contenimento di alcune componenti o di ore in galleria del vento“.