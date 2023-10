F1 | Bottas lamenta il passo indietro dell’Alfa Romeo rispetto al 2022

Quella attualmente in corso è una stagione che si sta rivelando molto difficile per l’Alfa Romeo, con la scuderia del Biscione che non è andata oltre i 10 punti conquistati in sedici appuntamenti che la collocano al nono posto nel Mondiale costruttori. Un tracollo tecnico rispetto allo scorso anno, dove la squadra di Hinwil aveva iniziato molto bene l’anno del cambio regolamentare. Ma il 2022 pare essere un lontano ricordo per la scuderia svizzera che ad oggi è confinata nelle retrovie.

Discutendo delle criticità che stanno affliggendo l’Alfa Romeo, Valtteri Bottas (il finlandese è stato confermato insieme al compagno di squadra Zhou Guanyu anche per il 2024, ndr) ha affermato come gli aggiornamenti apportati sulla C43 non abbiano dati i risultati sperati.

“Abbiamo iniziato molto bene l’anno scorso, ma da allora non abbiamo fatto assolutamente alcun progresso – ha dichiarato Bottas a Blick – Non è andata bene come ci aspettavamo. O come speravo. Anche l’aggiornamento di Singapore non si è rivelato un aiuto”.

Dal presente al futuro: “Ho sentito che l’Audi sarà piuttosto forte nel ’26, questi sono i rumors. È ancora un po’ lontano, ma alla fine arriverà presto e, almeno per la Sauber, c’è un piano chiaro per quello che sta succedendo e molto lavoro è già stato fatto di sicuro. Non sono preoccupato. Ultimamente è avvenuta un po’ di ristrutturazione del team che, si spera, si vedrà qualcosa di più l’anno prossimo”.