F1 | Sainz traccia l’obiettivo Ferrari per il finale di stagione

Conquistare il secondo posto nel Mondiale costruttori. È questo l’obiettivo a cui deve ambire la Ferrari nelle ultime gare di questo campionato. Carlos Sainz, discutendo ad inizio settimane con la stampa presente a Madrid per un evento organizzato dallo sponsor Estrella Galicia, ha discusso del risultato che deve inseguire la squadra del Cavallino. Un traguardo tutt’altro che impossibile per la Rossa, con la scuderia di Maranello che paga solamente 20 punti di ritardo dalla Mercedes apparsa meno competitiva della SF-23 nelle ultime apparizioni in pista.

“Arrivare terzo nel Mondiale piloti? Non vedo tanti campioni come Alonso o Hamilton ottenere numerosi zeri non l’esperienza che si ritrovano – ha dichiarato Sainz – Il posto nel Mondiale costruttori è l’obiettivo principale”.

Lo spagnolo, completando la propria disamina, ha detto: “Per quel che riguarda il sottoscritto in cui mi trovo devo cavalcare l’onda del momento ottenendo il massimo dalla macchina e cogliere l’occasione per un podio o per una vittoria se dovesse presentarsi”.

Dove potrebbe esserci questa chance? Sainz ha aggiunto: “L’incognita è Las Vegas, ad Austin dovremmo andare bene, in Messico dovremmo soffrire anche in Qatar potremmo avere delle difficoltà”.