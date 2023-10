F1 | GP Qatar, la zona DRS per il fine settimana a Losail

F1 GP Qatar zona DRS Losail – La FIA ha ufficializzato il punto dove sarà possibile sfruttare il sistema DRS nel Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di F1.

Dopo la vittoria “senza storie” conquistata da Max Verstappen a Suzuka, la quale ha regalato alla Red Bull la matematica certezza del sesto titolo Costruttori, l’olandese è pronto a confermarsi anche nel deserto di Losail, dove avrà la possibilità di conquistare aritmeticamente il terzo titolo Piloti della carriera. Per farlo gli basterà chiudere la Sprint prevista il sabato all’interno delle prime sei posizioni.

Viste le caratteristiche del tracciato, la commissione gara ha scelto di attivare una zona DRS, la quale sarà posizionata nel rettilineo principale del circuito qatariota, il quale tornerà ad essere affrontato dai piloti di Formula 1 dopo la parentesi – positiva – della stagione 2021. Il circuito, ricordiamo, ha subito diversi cambiamenti ed è pronto ad inaugurale il recente accordo con Liberty Media almeno fino alla stagione 2033.

Il programma del week-end, ricordiamo, prevede una sessione di libere il venerdì pomeriggio (15.30 italiane) e la sessione di qualifica (19.00) a chiusura della prima giornata, la quale stabilirà l’ordine di partenza per la gara principale della domenica alle 19.00. Sabato, invece, il programma di aprirà con la qualifica shoot-out alle 15.00 Chiusura alle 19.3O con la mini-gara da 100 km. Le sessioni si potranno seguire in diretta su Sky Sport F1 HD, oltre che su NowTV, e in differita su TV8.