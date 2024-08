F1 | Bottas: “Con l’arrivo di Binotto cambieranno alcune cose, dobbiamo parlare”

Il futuro di Valtteri Bottas è ancora tutto da scrivere. Il finlandese ha infatti affermato come i suoi programmi non siano ancora del tutto chiari, in quanto dovrà discutere con il nuovo responsabile del progetto Audi in Formula 1: Mattia Binotto.

L’ex team principal della Ferrari, che chiuse la propria lunga esperienza in rosso a fine 2022 venendo sostituito a capo della Gestione Sportiva del Cavallino da Frederic Vasseur, è rientrato nel Circus in quello che ha rappresentato un vero e proprio terremoto manageriale per la casa dei quattro anelli con gli addii di Adreas Seidl e Oliver Hoffmann e l’arrivo proprio di Binotto.

Tra le questioni che dovrà affrontare Binotto, l’ingegnere italo-svizzero non è stato l’unico volto nuovo dell’Audi che ha anche svelato il nome di Jonathan Wheatley come prossimo team principal, c’è anche la questione piloti. Ad oggi l’unica certezza nella line up 2025 porta il nome di Nico Hulkenberg, che completerà la stagione in Haas prima del ritorno ad Hinwil.

“Ripristinerà un po’ i colloqui, perché in precedenza eravamo in contatto con Seidl e Hoffmann e ora tocca a Binotto”, ha dichiarato Bottas, citato da Formula1.com, chiacchierando con i media durante l’appuntamento di Spa che ha preceduto la pausa estiva.

Il finlandese, continuando con il proprio pensiero, ha aggiunto: “Di sicuro cambierà alcune cose, quindi dobbiamo parlare. È una situazione un po’ complicata, vedremo”.