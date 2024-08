F1 | Ferrari, Frederic Vasseur analizza la prima metà di stagione

Quella che ha visto protagonista la Ferrari è stata una prima parte oscillante di stagione. La scuderia del Cavallino ha infatti tenuto un ottimo trend fino alla gara di Montecarlo, appuntamento che ha visto conquistare la prima vittoria tra le stradine del Principato all’idolo di casa Charles Leclerc, salvo poi allontanarsi dalla vetta. Una situazione che ha obbligato la squadra di Maranello a correre sulla difensiva, subendo il ritorno della McLaren e Mercedes e perdendo il secondo posto nel Mondiale costruttori a favore del team di Woking.

Discutendo delle prestazioni mostrate fino al giro di boa della stagione, Frederic Vasseur ha sottolineato come in linee generali l’inizio del campionato sia stato nettamente differente rispetto al 2023 nonostante le difficoltà riscontrate lungo il cammino.

“Innanzitutto, nel complesso, è un inizio nettamente migliore rispetto a 12 mesi fa – ha dichiarato Vasseur, citato da Formula1.com – È stato un po’ altalenante. Abbiamo avuto una buona successione e una successione con un po’ di difficile, ma la cosa più importante è segnare i punti che puoi segnare”.

Il team principal della Ferrari, continuando con la propria analisi, focalizzandosi sugli ultimi aggiornamenti in relazione alla competitività con i rivali, ha detto: “Di sicuro abbiamo una buona comprensione di questo, ma questo potremo constatarlo a fine della stagione. Penso che anche la Red Bull abbia avuto un periodo difficile, ma sembra che siano tornati”.

Il manager francese ha poi concluso affermando: “Sarà così fino alla fine. Vuol dire che la cosa più importante è fare del proprio meglio con quello che si ha in ogni singola gara e concentrarsi su questo, non traendo conclusioni per il resto della stagione”.