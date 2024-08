F1 | Il sogno di Bearman: “Mi piacerebbe vincere il titolo con la Ferrari”

Il prossimo anno disputerà la sua prima stagione completa in Formula 1, avendo avuto quest’anno l’occasione di esordire in un weekend iridato al posto di Carlos Sainz nell’appuntamento di Jeddah, ma Oliver Bearman ha già le idee chiare. Molto chiare. Il giovane talento inglese, facente parte dell’Academy della Ferrari, ha infatti l’obiettivo di diventare campione del mondo e di riuscirci con la tuta del Cavallino.

Il 2025 regalerà a Bearman l’esordio come pilota titolare nel Circus, che lo vedrà impegnato in Haas al fianco di Esteban Ocon. Questo è il futuro, ma il presente a breve termine è in F2 con il team Prema.

“Penso che la Ferrari sia uno dei marchi più iconici al mondo, ovviamente nell’ambito delle corse e della F1 – ha detto Bearman ai microfoni di Sky Sports F1 – Se disegni un’auto, è rossa. È un marchio sinonimo di corse, di vittoria, di successo e anche di piloti fantastici. Aver debuttato con la Ferrari, cosa che non accadeva da molto tempo, e il fatto di essere diventato il più giovane pilota della Ferrari è stato qualcosa di molto speciale per me”.

Bearman, completando il proprio pensiero, ha detto: “Certo, voglio vincere il campionato del mondo, e farlo con la Ferrari è il mio sogno. Mi supportano dal 2021. Hanno visto qualcosa da me fin dall’inizio. Hanno deciso di fidarsi di me, e anche solo mettermi al volante a Jeddah è stato un grosso rischio da parte della Ferrari. Questo dimostra che credono in me, che hanno fiducia nelle mie capacità e, naturalmente, un giorno mi piacerebbe vincere un campionato, soprattutto con la Ferrari”.