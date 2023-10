F1 | Red Bull, Verstappen: McLaren ha la migliore coppia di piloti

Max Verstappen non ha dubbi. L’olandese, che nell’ultimo appuntamento disputato in Qatar si è laureato campione del mondo per la terza volta in carriera, ritiene che attualmente la coppia McLaren formata da Lando Norris e Oscar Piastri sia la migliore presente in Formula 1. Il duo della scuderia di Woking abbina qualità e quantità, fattori che hanno permesso al team inglese – grazie anche agli aggiornamenti apportati dalle gare estive sulla MCL60 – di risalire la classifica dopo un inizio molto difficile e problematico.

Nonostante un’importante progressione mostrata in pista dalla McLaren, Verstappen resta cauto e attende l’inizio del prossimo Mondiale per avere un quadro completo sui valori dei rivali della Red Bull.

A cinque gare dalla conclusione della stagione la McLaren occupa la quinta posizione nel Mondiale costruttori, distante solamente undici punti dall’Aston Martin che ha perso competitività dopo un avvio molto promettente.

“Penso che come squadra siano probabilmente i più costanti, rispetto a tutti coloro che si trovano alle nostre spalle – ha dichiarato Verstappen, intervistato dai media presenti a Losail – E penso che abbiano la migliore coppia di piloti. Quindi certamente stanno funzionando davvero bene. E, sì, sarà interessante fino alla fine dell’anno, ma penso che dovremo aspettare l’inizio del prossimo per vedere a che punto sono tutti”.