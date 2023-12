F1 | Berger disintegra Checo Perez

Quella che si è conclusa da qualche settimana non è stata certamente una stagione semplice per Checo Perez. Il messicano infatti è stato protagonista di risultati altalenanti che lo hanno allontanato progressivamente dal compagno di squadra Max Verstappen, autentico dominatore del campionato 2023. Eppure la stagione di Checo era iniziata nel migliore dei modi con ben due vittorie (Jeddah e Baku) nelle primissime gare.

Successivamente, soprattutto dalla vittoria in rimonta subita a Miami da Verstappen, Perez ha perso lo smalto iniziale collezionando prestazioni insufficienti. Difficoltà che però non lo hanno privato del secondo posto nel Mondiale costruttori, ottenuto matematicamente al termine della penultima gara disputata a Las Vegas.

Proprio in Nevada il messicano ha perso il duello all’ultima curva con Charles Leclerc, che ha permesso al monegasco della Ferrari di concludere la gara al secondo posto. Su quella precisa difesa di Perez ne ha discusso Gerhard Berger, con l’ex pilota austriaco che ha criticato la mossa troppo “morbida” dell’alfiere della Red Bull. Inoltre lo stesso Berger ha anche parlato della perfezione di guida di Max Verstappen, dote che permette all’olandese di non poter essere attaccato dialetticamente da Helmut Marko mai troppo tenero nei giudizi sui piloti della Red Bull.

“Proprio questo che è diventato il più grande handicap per Helmut Marko, perché Max non ha bisogno di lui – ha dichiarato Berger, intervistato dal Kronen Zeitung – Con nessuno errore, Helmut semplicemente non ha nulla da criticare”.

Berger ha poi aggiunto: “Guardando la manovra di sorpasso di Leclerc ai danni di Perez, nell’ultimo giro del Gran Premio di Las Vegas, devo dire che nemmeno un rookie commetterebbe un errore del genere”.