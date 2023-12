F1 | Berger paragona Verstappen ai grandi del passato

Gerhard Berger non ha dubbi. Per l’austriaco infatti Max Verstappen rappresenta il pilota perfetto, dedito principalmente alla causa Formula 1. L’ex pilota della Ferrari, discutendo dell’olandese, ha ammesso come l’alfiere della Red Bull è settato per il motorsport tralasciando qualsiasi altro tipo di situazione ex pista. Verstappen, secondo il parere di Berger, vive e si alimenta di quella categoria che lo ha portato a diventare il pilota migliore di sempre.

Il 2023 è stato un anno magico per Verstappen che ha letteralmente rubato la scena alla concorrenza. Il tre volte campione del mondo è stato protagonista di una netta supremazia alla guida della RB19, portandolo a conquistare ben 19 vittorie in 22 appuntamenti. Le uniche gare che non portano la firma di Verstappen sono state quelle di Jeddah e Baku, dove a trionfare è stato il compagno di squadra Sergio Perez, e Singapore con Carlos Sainz.

“Max è un pilota da corsa che dà sempre il 120% – ha dichiarato Berger, intervistato dal Kronen Zeitung – Proprio come facevano Senna o Schumacher, o fa adesso Hamilton. Ma sono sicuro che Max è tornato al simulatore e ha già guidato nuovamente con tutte le sue auto da corsa”.

Berger, discutendo se Verstappen sia il pilota con la maggiore dedizione sportiva, ha poi aggiunto: “Certamente, vive semplicemente con ogni cellula del suo corpo per il suo sport, per la Formula 1. Questa è la sua passione. Per me è il miglior pilota da corsa del mondo di tutti i tempi”.