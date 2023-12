F1 | Verstappen non rimpiange i duelli con Hamilton

A Max Verstappen non mancano i duelli con Lewis Hamilton. L’olandese, protagonista di una stagione esaltante con la Red Bull dove ha conquistato la bellezza di diciannove vittorie in ventidue appuntamenti, ha ammesso in tutta onestà di non sentire la mancanza del corpo a corpo con l’inglese della Mercedes. L’olandese ha vissuto proprio con Hamilton una delle sue rivalità più accese che lo ha portato a lottare per il campionato 2021, dove l’alfiere della Red Bull ebbe la meglio nel finale – carico di polemiche – di Abu Dhabi.

“Se mi mancano i duelli con Hamilton? No – ha dichiarato Verstappen, intervistato dal quotidiano Blick – Sono contento di come sia andata questa stagione. Certo, apprezzo i duelli che abbiamo avuto in passato. Ma ora apprezzo soprattutto i successi che possiamo festeggiare come squadra”.

In questo momento Hamilton si trova nella stessa condizione nella quale era Verstappen qualche anno fa: ovvero essere costretto ad inseguire una monoposto, all’epoca era la Mercedes super performante dell’inglese, nettamente superiore alla concorrenza avendo così poche possibilità di collezionare vittorie. Ad oggi Hamilton è fermo a quota 103 vittorie in carriera, l’ultima delle quali ottenuta a Jeddah nel dicembre 2021.

“È capitato anche a me – ricorda Verstappen – Ogni tanto riuscivo a vincere. Ecco, periodi come questo possono capitare ma preferisco non pensarci. Perché divorano in te le necessarie energie”.

L’olandese ha poi discusso di ciò che ama delle gare: “Adoro dominarle. Ma questo significa anche lottare con me stesso. Non guardo sempre lo stato della gara, cerco solo di fare tutto meglio nell’abitacolo per capire o migliorare le cose”.